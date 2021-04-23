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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة دمنهور يكشف خطة الجامعة في الحماية من كورونا

عبيد صالح، رئيس
عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور

قال عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة تعمل دائما وفق مجموعة من الخطط لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم إنشاء 5 غرف منها غرفة مركزية لمتابعة الحالة الصحية.
 

ونوه “صالح” خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن الجامعة قامت بعمل حملات توعوية، بالإضافة بتوزيع الطلاب جغرافيا، موضحا أن الجامعة قامت بوضع مسابقات من أجل التشجيع على تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء كان طالب أو مدرس أو كلية.

وأوضح أن الجامعة قامت بإنتاج مطهرات بأحجام وأشكال مختلفة، وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطنين، مشددا على أن تلك المطهرات يتم تقييمها في معمل معتمد دولي.
 وأشار إلى أن هناك مجموعة من الطلاب يقومون بتطهير القرى والمدن والأماكن العامة والمواصلات والشهر العقاري والأسواق، بالإضافة إلى وجود تطهير دوري للجامعة والكليات.

وشدد على أن هناك مجموعة من الطلاب قاموا بإنتاج مجموعة من الفيديوهات لتوعية الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بأهمية الإجراءات الاحترازية، كما أن هناك مجموعة من الطلاب قاموا بحملات على المراكز الرياضية في البحيرة.

عبيد صالح جامعة دمنهور فيروس كورونا اخبار التوك شو الإجراءات الاحترازية

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