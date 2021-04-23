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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اسوان يستضيف الجونة في دور الـ 16 من كأس مصر

الجونة
الجونة

يستضيف فريق أسوان منافسه الجونة اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر .

ويسعى فريق أسوان لتحقيق الفوز والتأهل الى دور ال8 لإسعاد جماهيره بالوصول إلى أبعد نقطة في مسابقة كأس مصر

وكان فريق أسوان حقق الفوز على سوهاج في دور ال64 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد

ويحتل فريق أسوان المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة .

علي جانب آخر يدخل الجونة المباراة بطموحات كبيرة أملا في تعويض الخسائر المتتالية في بطولة الدوري الممتاز حيث حقق الفوز في 6 مباريات وخسر 6 وتعادل في 6 مواجهات .

وكان فريق الجونة صعد الى دور ال16 بعد الفوز على كيما أسوان بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف وحيد . 
 

أسوان الجونة كأس مصر الدوري المصري الدوري الممتاز

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