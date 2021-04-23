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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع إصابات كورونا

مينفعش نمشي بدون كمامة.. طبيب بـ قصر العينى يحذر من كورونا

صدى البلد

قال الدكتور محمد أبو القاسم الأستاذ بالقصر العينى، إن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا كبيرا فى إصابات كورونا بالعالم، موضحًا أن تحورات كورونا سبب  رئيس فى تفشى الوباء. 


وأضاف خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة الصحة و الجمال، تقديم الإعلامية مى حسن، أن التأخر فى تحصين المواطنين بلقاح كورونا، سيتسبب فى زيادة نسبة الإصابات، مؤكدًا أن اللقاحات أصبحت الحل للقضاء على الفيروس، ولا توجد أى مشكلة فى جميع اللقاحات.


وكشف أن تقارير وزارة الصحة المصرية فى الفترة الأخيرة يوضح أن هناك زيادة فى الإصابات، وطالب من المواطنين بارتداء الكمامة فى هذه المرحلة، والالتزام بالتباعد و النظافة الشخصية.


وأشار إلى أن الجميع يجب أن يحافظ على نفسه فى هذه المرحلة، مؤكدًا : " لازم الجميع يرتدى الكمامة، و مينفعش نمشي من غيرها" وحذر من الفترة المقبلة وتحديدًا فى نهاية رمضان.


ولفت ، إلى أن  الجميع يشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الوزراء و المسئولين وهم يسيرون بالكمامات، ولذلك علينا الالتزام كمواطنين.

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