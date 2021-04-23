للتقاعس عن ضبط المخالفات ..إحالة العاملين بالوحدة المحلية بأبو زعبل للتحقيق

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينة الخانكة، يرافقه العميد خالد كشك رئيس المدينة وذلك لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية.

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وعاين نائب محافظ القليوبية 10 نقاط واردة للمنظومة خلال الأسبوع الجاري في نطاق مركز الخانكة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير المحاضر تمهيدا لعرضها على النيابة العسكرية لإعمال شؤونها.

كما تم ضبط حالة بناء مخالف اثناء فك الشدة الخشبية للسقف ومصادرة الأخشاب وتم ضبط تشوين مواد بناء على أرض زراعية وبناء غرفة وجراج للمعدات بالمخالفة وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.



ووجه نائب المحافظ بإحالة المختصين في الوحدة المحلية بأبو زعبل إلى التحقيق لتقاعسهم عن أداء وظيفتهم

من جانبه تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بمدن المحافظة وبدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال استكمال تشجير كورنيش النيل بمدينة بنها حيث تم الانتهاء من أعمال تشجير الجزيرة الوسطي عند دوران منطقة أخر الفلل حيث تم زراعتها بالنجيلة ونخيل السيكس والأكاليفا الحمراء، التي أضفت علي الشارع مظهرا جماليا، في إطار مشروع المحافظة لتطوير كورنيش مدينة بنها والشوارع المؤدية إليه بتكلفة 38 مليون جنيه.



وخلال الجولة وجّه المحافظ، رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة وجهاز التنسيق الحضاري لتذليل أية عقبات تعترض دفع الأعمال لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية.



وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال إنشاء حديقة ومنتزه عام بالجزيرة الوسطى بمدخل بنها الأول عند مصنع توشيبا العربي، وأعمال إنشاء حديقة ومنتزه أيضا بمدخل بنها القبلي عند مساكن طابا، وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية حيث وجه المحافظ بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.



واطلع المحافظ أعمال دهان الأرصفة والبلدورات بطريق طابا ومدخل بنها القبلي، ورصف 3.5 كيلو بتكلفة 30 مليون جنيه و أصبح مدخلا حضاريا يليق بمدينة بنها، حيث تم تجميله وزراعتها بالأشجار والنخيل وتركيب أعمدة إنارة وتزويدها بكشافات الليد.



كما تفقد المحافظ أعمال الرفع المساحي وفصل الحد مدرسة الزهويين بمركز شبين القناطر نتيجة تعدى أحد المواطنين على مساحة تقترب من 150 متر حيث كلف المحافظ لجنة من قبل مديرية المساحة بأعمال الرفع المساحي للمدرسة بالكامل حيث تم ضم المساحة المتعدى عليها لإنشاء فناء بسور للمدرسة والتي تم انشائها ضمن مبادرة حياة كريمة، وحفاظا على أصول الدولة من أراضي فقد تم تكليف مديرية المساحة بالقليوبية بفصل الحد بين مدرسة الزهويين بشبين القناطر والجار المتعدى على ملكية الدولة حيث تبين عدم تمكين هيئة الأبنية التعليمية من استكمال السور لقطعة الأرض الجاري لإنشاء مدرسة عليها طبقا لقرار التخصيص الصادر فى هذا الشأن، وأسفر فصل الحد عن زيادة مساحة المدرسة.



وزار المحافظ منطقة مزلقان السكة الحديد بمدينة شبين القناطر لمتابعة الإجراءات التي اتخذها مجلس المدينة من القيام بعدة حملات لرفع الإشغالات بالمنطقة حيث شدد المحافظ على ضرورة التواجد الليلي المكثف من إدارات مجلس مدينة شبين القناطر وشرطة المرافق والإشغالات وقوة أمنية من مركز الشرطة لمنع تواجد الباعة بمنطقة السكة الحديد.



وأكد التنسيق مع رئيس هيئة السكة الحديد لمنع تواجد الباعة على القضبان ومنع ظاهرة سوق الأحد الأسبوعي الذي يقام على شريط السكة الحديد حيث تم نقل الباعة الجائلين إلى منطقة مخصصة لهم لتيسير الحركة المرورية ومنع تلك المظاهر العشوائية.

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