بتكلفة 2 مليار جنيه..رئيس جامعة دمنهور يكشف تفاصيل المستشفى الجامعي الجديد

قال عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن جامعة دمنهور تتيح أجهزة قياس درجات الحرارة وبوابات التعقيم لكل العاملين والطلاب داخل الجامعة، مشددا على ضرورة الاستفادة من خبرات الشباب بالخارج.

وأكمل "صالح" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكستر نيوز"، الجامعة تواصلت مع الطلاب بالخارج وتم الاتفاق على التدريس أون لاين ونقلها إلى الطلاب داخل مصر، بالإضافة إلى أنهم سيشاركون الطلاب بآخر التطورات التكنولوجية التي وصل لها العالم الخارجي.

وفيما يخص أهم المشروعات البحثية الخاصة بالجامعة، أوضح أن الجامعة ستستلم هذا الشهر كلية الهندسة بعد تطويرها بالكامل، وأيضا الجامعة تعمل على تطوير كلية طب الإسنان، منوها إلى أن هناك مشروع قومي لإنشاء مستشفى جامعي بالتعاون مع كليات الطب.

وأشار إلى أن المستشفى الجامعي تتكلف مليار و275مليون، منوها إلى ان المستشفى يحتوي على مهبط طيران ويستخدم محافظ البحيرة بصورة كبيرة وواضحة.



