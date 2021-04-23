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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة تتوجه إلى نيقوسيا لبحث تعزيز التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

تتوجه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا لعقد لقاء ثلاثي مع  فوتيس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية، وكوستاس فلاسيس نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين الدول الثلاث في إطار مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس".

من جانبها، صرحت السفيرة نبيلة مكرم أنه من المقرر أن يشهد اللقاء مناقشة التعاون القائم بين البلدان الثلاثة في مجال الهجرة والجاليات، مع التطلع لمزيد من العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لصالح الجاليات المصرية والقبرصية واليونانية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن العلاقات المشتركة بين مصر وقبرص واليونان تشهد أزهى عصورها خلال الفترة الحالية والجميع لديه رغبة في تعميق هذه العلاقات وتوسيع رقعة التعاون المشترك، مضيفة أن الجاليات القبرصية واليونانية تلعب دورا حيويا ولها تاريخ طويل داخل المجتمع المصري حتى أثروا فيه وتأثروا به وساهموا في تطوره، وأضافت: "هذا ما دفعنا لإطلاق مبادرة إحياء الجذور (نوستوس) عام 2018 لما لهذه الجاليات من دور بارز ومؤثر جعلها بمثابة أداة من أدوات القوى الناعمة للدولة المصرية".

كما ثمنت الوزيرة مواقف الجاليتين القبرصية واليونانية ومساندتهم لمصر أثناء جائحة كورونا من خلال تبرعهم لصالح العمالة غير المنتظمة، وكذلك تقديم الدعم للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تطوير الريف المصري.  

من جانبه، قال السيد/ فوتيس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية، إن اللقاء سيناقش عددًا من القضايا، من بينها مواصلة تفعيل مبادرة "نوستوس" التي تجمع القبارصة واليونانيين والمصريين، بالإضافة إلى تجمع إقليمي لمزيد من التعاون حول شئون المغتربين بمشاركة دول أخرى.

وأضاف فوتيو أنه سيتم مناقشة خطط زيارة طلاب مدرسة "أمبيتيوس" للدول الثلاث مع أنشطة محددة، بالإضافة إلى اعتزام تنظيم فعالية في مكتبة الإسكندرية بمناسبة الذكرى المئوية الثانية للثورة اليونانية.

السفيرة نبيلة مكرم المصريين بالخارج فوتيس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية الجاليات المصرية

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