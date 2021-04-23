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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عميد آثار سوهاج : مصر تتطلع لنهضة في مجال السياحة والآثار.. شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور عبد الناصر ياسين، عميد كلية الآثار بجامعة سوهاج ، على خلفية اجتماع رئيس الوزراء بوزير السياحة ، إن مصر تتطلع لنهضة قادمة في السياحة ، متابعا أن مجال  السياحة  والأثار في مصر بات متواكبا مع التقدم في شتى مجالات مصر .

وأضاف الدكتور عبد الناصر ياسين ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية المصرية ، أن مجال التقدم في السياحة والآثار بحاجة لكثير من العمل العمل الدؤوب ، نظرا لتنوع الأثار المصرية وكثرتها .

وتابع أن مصر تتطلع للمزيد من التقدمات ، وعلى رأسها تطوير القاهرة التاريخية ، وربط بعض الأماكن الأثرية ببعضها ، والغرض منها الإستثمار إلى جانب المحافظة عليها .

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من المستثمرين في قطاع السياحة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

واستهل المستثمرون الاجتماع بالإعراب عن جزيل الشكر للإجراءات التى اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، لدعم القطاع السياحى فى مواجهة الظروف الاستثنائية التى فرضتها جائحة كورونا، مؤكدين أن الظروف  التى تمر بها السياحة فى العالم صعبة، لكن الحكومة المصرية كانت على قدر المسئولية، وأسهمت إجراءاتها فى مساندة القطاع السياحى والتخفيف من آثار الأزمة.

السياحة الاثار أثار سوهاج اخبار التوك شو القاهرة التاريخية

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