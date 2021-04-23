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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيديو | بهجة رمضان .. حكاية "فطوطة" نجم فوازير الثمانينيات

فطوطة
فطوطة

عرضت فضائية "الأولى" تقريرا بعنوان، بهجة رمضان، حكاية فطوطة نجم فوازير الثمانينات.
ووفقا للتقرير، فإن فوازير فطوطة لا تزال مستقرة فى وجداننا بشكلها المميز، فمن لا يتذكر "فطوطة اتعلم سيما فى أمريكا يرقص تانجو وشيكا بيكا"، هذه الكلمات التى كتبها الفنان الكبير عبد الرحمن شوقى.


وكانت أغاني فطوطة من ألحان الراحل سيد مكاوى، مقدما دور فطوطة نجم الكوميديا الفنان سمير غانم، ومن خلالها قدم مجموعة من الأغاني والإستكشات التى ظلت عالقة فى أذهان الثمانينيات ووصلت إلى التسعينيات وما بعدها.


وقدمت فوازير فطوطة لأول مرة فى موسم رمضان عام 1982، وكانت تلك الفوازير والشخصية فكرة المخرج فهمى عبد الحميد، وكشف إبنه وائل فى تصريحات، إن والده ألهم بملامح الشخصية عندما ظهر أمامه بملابس الشخصية كان شكلها مضحكا عليه.


وتعتبر فوازير فطوطة من أنجح الفوازير التى قدمت خلال شهر رمضان، لأنها قدمت بشكل كوميدي وهو ماجعلها تحظى بحب الكبار قبل الصغار، مقدمين ثلاث مواسم من فوازير فطوطة من قبل سمير غانم، منها فطوطة حول العالم وفوازير الشخصيات قبل الظهور مجددا فى مسلسل فطوطة وتيتة مظبوطة.
 

فطوطة سمير غانم صباح الخير يا مصر فوازير رمضان حكاية فطوطة

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