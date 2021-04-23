عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: بدء تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة

محطة صرف المنيا الجديدة
محطة صرف المنيا الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة   20  ألف م3/يوم ( مرحلة أولى ) معالجة ثنائية وثلاثية بمدينة المنيا الجديدة، لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الغابات الشجرية، والمسطحات الخضراء بالمدينة.

أشار وزير الإسكان، إلى أن المحطة تم تنفيذها ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لترشيد استهلاك المياه النقية.

وشهد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان تجارب التشغيل للمحطة، موضحاً  أنه تم  إجراء تجارب المعالجة الثنائية بطاقة 7500 م3/يوم، لإحدى المناطق.

وأشار رئيس جهاز المنيا الجديدة، إلى أنه فور نجاح العينات سيتم  تشغيل نظام المعالجة الثلاثية بطاقة 12500 م3/يوم، لاستخدام المياه المعالجة ثلاثياً في ري المسطحات الخضراء بالمدينة، تزامناً مع تنفيذ شبكة الري للمدينة بالكامل.

وأكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز رئيس جهاز المنيا الجديدة ، على ضرورة المتابعة المستمرة لوتيرة العمل،  للانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروعات المختلفة، لاسيما مشروعات البنية التحتية  لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

 

الأسكان مياه الصرف المنيا الجديدة جهاز المنيا الجديدة الصرف الصحى

موضوعات متعلقة

الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين الجديدة.. تعرف على قيمة الزيادة

ترشيحاتنا

بدء الاستعدادات الخاصة بتشييع جثمان رئيس تشاد الراحل إدريس ديبي

تبطين 48 كيلو متر بالمشروع القومى لتأهيل الترع بالقليوبية

دعاء الجمعة الثانية من رمضان قصيرة ومكتوبة

الإسكان: بدء تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة

بصق على جهاز الزمالك.. عقوبة قاسية في انتظار محمد طلعت لاعب الإنتاج الحربي

السيرة الذاتية للدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تزامنا مع زيادة أسعار البنزين...حبس وغرامة 100 ألف جنيه لقائدي السيارات في هذه الحالة

الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين الجديدة.. تعرف على قيمة الزيادة

البترول تعلن زيادة أسعار البنزين

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

مصرع مواطن وطفليه وإصابة زوجته وطفلهما الثالث في حادث انقلاب سيارة ملاكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ