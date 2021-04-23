وزارة الري في أسبوع.. بيان الوزارة التفصيلي عن سد النهضة الأبرز..واجتماع مع وزيرة البيئة لحماية الشواطئ ووفاة مهندس غرقا أثناء تأدية عمله بترعة بركات

شهد هذا الأسبوع زخم من الأحداث فى وزارة الموارد المائية والرى، وكان أبرزها هو البيان التوضيحى بالنقاط لمواطن الضعف والادعاءات الإثيوبية الكاذبة بشأن الملء الثانى لسد النهضة الإثيوبى كما تم الاجتماع مع وزيرة البيئة لبحث التعاون بين الوزارتين وأحداث أخرى منها وفاة عامل أثناء تأدية عمله في ترعة بركات والتعدى على فنيين من الوزارة أثناء تأدية عملهم وفتح تحقيق حول الأمر.

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى: إن مصر ترفض الإجراءات الإثيوبية الأخيرة المتعلقة بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة تمهيدًا لتجفيف الجزء الأوسط.

وأضاف "غانم" في تصريح خاص لصدى البلد أن مصر تشهد مماطلة من إثيوبيا وإجراءات أحادية بشأن الملء الثانى لسد النهضة، ولفت للإجراءت الأخيرة من أديس أبابا وهى عبارة عن فتحتين تم فتحهما لإدرار المياه من السد بهدف تخفيض منسوب المياه أمامه.

وأشار الى أنه في الفترة الماضية كانت المياه تمر فوق السد ولم يكن بوسعهم القيام بأية تعلية أو صب خرسانة وبالتالي فإن البدء في الفتحتين الجديدتين يهدف إلى خفض منسوب المياه في البحيرة تمهيدًا للتجفيف ومن ثم الإقدام على الملء الثاني.

ولفت الى أن ما ذكرته إثيوبيا في بيانها كذب وبه تدليس في الأرقام حيث إنهم يتحدثون عن فتحتين بالإضافة إلى 13 توربينة لتمرير المياه خاصة وأن الفتحتين أقصى تصريف لهما لايزيد عن 50 مليون متر مكعب يوميًا وسوف تنخفض من المياه شهريًا بالكثير مليار متر مكعب ونحن كدول مصب تعودنا خلال شهري يوليو وأغسطس أن نحصل على 22 مليار متر مكعب خلال موسم الفيضان ومن ثم فإن هاتين الفتحتين أقصى ما تستطيعان صرفه خلال شهري يوليو وأغسطس تزامنًا مع موسم الفيضان هما 2 مليار متر مكعب ومن ثم نتحدث عن فارق هائل بين 22 مليار متر مكعب في موسم الفيضان ونحو 2 مليار متر مكعب بواسطة الفتحتين.

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة التعاون بين الوزارتين فيما يخص أعمال حماية الشواطئ المصرية.



قالت الهيئة المصرية العامة لـ حماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والري، إن الهيئة تنفذ 4 مشروعات حماية بحرية لشاطئ الأبيض في مطروح وحماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح، بتكلفة إجمالية تقدر بـ279.5 مليون جنيه.

جاء ذلك لأن شاطئ الأبيض يعد أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح المميزة ويقع غرب الخليج الرئيسى للمدينة بمسافة حوالي 16 كم ويحتوى على العديد من الاستثمارات السياحية المميزة، وقامت المحافظة حديثاً بإنشاء طريق كورنيش قريب من البحر أمام القرى السياحية كما ازدادت الاستثمارات السياحية بالمنطقة، ونظرا لتراجع خط الشاطئ في هذه المنطقة ما تحتم على الهيئة التدخل لحماية الاستثمارات الموجودة.

قال المهندس محمد غانم ، متحدث وزارة الموارد المائية والرى، أنه أثناء قيام أحد المقاولين بتنفيذ أعمال تطهيرات بزمام هندسة ري العياط بادارة ري الجيزة صباح اليوم الأربعاء ٢١ إبريل ٢٠٢١ ، وأثناء متابعة المهندس عبدالعزيز محمد محمد لعملية تسليك تغطية ترعة بركات بالمعدات والعمالة التابعة للمقاول .. انزلقت قدمه مما ادي لوقوعه داخل التغطية ووفاته .

وأكد المتحدث أنه جاري التحقيق بمعرفة مركز الشرطة والنيابة بالعياط.

وتقدمت وزارة الموارد المائية والرى بخالص العزاء لأهالى الفقيد داعين الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة.



قام المهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الموارد المائية والرى لشئون مجلس النواب وإدارة المياه، والمهندس محمد هلال، مدير عام ري غرب البحيرة بالمرور على عمليات التأهيل الجارى تنفيذها بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ومتابعة نسب وجودة التنفيذ.



تم المرور على ترعة سيدى عطية، وجار العمل في باقى المسافة والأعمال المنفذة بحالة جيدة، وتم التأكيد على الجهاز الفني للعملية بسرعة تلافي بعض الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور .

كما تم المرور على ترعة الزيانة بطول ٤.٢ كم، وتم تنفيذ مسافة ٣.٨ كم والأعمال المنفذة بحالة ممتازة وجار العمل في باقي المسافة.

وأثناء المرور قام بعض المخالفين بالتعدي على المقاول والجهاز الفني للعملية بسبب إزالة مواسير الصرف الصحي المخالفة والمارة فى الترعة.

وعلى الفور قام المهندس محمد خليفه الغايش مهندس رى دمنهور ومهندس العملية بإبلاغ الشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين وتم استئناف العمل؛ وتم التأكيد بالإلتزام بتنفيذ الأسوار داخل الكتل السكنية، والالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

كما تواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.