وفاه استشاري طب أطفال في الغربية بـ فيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، عن وفاه الدكتور عبده عبده المناوي استشاري طب الأطفال بمستشفي المنشاوي العام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل الصحة بالغربية، إن الفقيد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا متمثلة في ارتفاع دراجات الحرارة وضيق في التنفس وعطس وسعال، وأجريت له الفحوصات الطبية وأخذت منه عينة.

وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، ووجه بضرورة خضوعة للعزل داخل إحدى أقسام العزل الصحي، وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية صباح اليوم.

ونعت نقابة الاطباء بالغربية، الطبيب الفقيد.