أسعار خرافية .. شيريهان وابنتها يثيران الجدل بسبب « المجات »

حرصت الفنانة القديرة شيريهان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها برفقة أبنتها .



علقت شيريهان على الصور قائلة " لولوة يا من سمعت منها أعظم وأجمل كلمة في الوجود "ماما" .. يا أعظم هدايا الرحمن ليا، يا من أكرمني وأكرمني ربي سبحانه وتعالى بها، يا دعوة أمي المستجابه وحلم جدتك الذي لم تلمسه أو تراه ويا حلمي أنا لنفسي والذي تمنيت أن يصبح واقع، كم أنا فخورة بأنكِ أنتي إبنتي أنا.



كتبت" صغيرتى الرائعة العاقلة المسؤولة القوية. قلب والدتك يشكرك فلقد كنتي بالرغم من صغر سنك إبنتي الجميلة الرائعة المؤمنة الراضية والحارسة الصبورة، أشكرك يا من حولتي معي الكثير من محني إلى منح عظيمة، وكنتي كثيراً أنتي قوة إرادتي وعزيمتي وإصراري وابتسامتي وأيضاً دوائي المستحيل. تصدقي حبيبتي اني حاسبة عمرك بالثواني وفي يوم ميلادك، بولدك من قلبي تاني!! .. تصدقي إن يوم ميلادك هو برضه يوم ميلادي يعني إنتى مولوده معايا واد بعض يوم بيوم، علشان برضه ف نفس اليوم الأم إتولدت جوايا !! .. تصدقي إن أنا فرحتي مش زي فرحة أي أم؟ ولو حتي قالوا "عادي" شعور بتحسه كل أم !! .. أنا فرحتي لها شكل تانى و معنى تاني .. شعور مش عادى!! .. تصدقي إن أنا سامعة صوت ضحكة الشمعة السنة دي."

تابعت "كل عيد ميلاد حبيبتي وأنتى بخير . سعيدة . ناجحة . قوية . صادقة . محققه ذاتك . هادئة . في راحة بال . و ربك سبحانه وتعالي ووالدك وضميرك راضي عَنك .. أما أنا .. فقلبي راضي ومتشرف وفخور بيكي. يا اجمل وأعظم هدايا الرحمن ليا .. بحبك."

قالت " بعينك أرى الحياة يا أجمل إبتسامة أعادت لقلبي الحياة... Happy Birthday my Pearl."

أسعار ماجات شيريهان و أبنتها

تألقت شيريهان بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز غامق مع قميص لبني بسيط وذا أكمام طويلة وز نسقت معهما vest ذا أكمام مكشوفة أتسم بالرسومات الجذابة.



لافتت شيريهان و أبنتها الأنظار في الصور بماجات من الماركة العالمية Hermes، وبلغ سعر المج الذي أمسكته أبنتها 95 يورو أي ما يقرب من 1800 جنيها مصريا.

بينما كان مج شيريهان من نفس الماركة العالمية ولكن بلغ سعره 140 يورو أي ما يقرب من 2600 جنيه و هو ما أثار الجدل بين متابعيها على الأنستجرام.

Capture