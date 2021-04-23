التخطيط تستعرض أهداف البرامج التدريبية لحملة المليون ريادي

مشروع رواد 2030

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030 أهداف البرامج التدريبية لحملة "المليون ريادي" والتي أطلقتها الوزارة بهدف تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030.



وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حملة "المليون ريادي" التى تستهدف الشباب المصري من جميع الأعمار والفئات؛ توفر البرنامج التدريبي الكامل عبر الإنترنت، مع توفير مدربين على أعلى مستوى، وبرامج تدريبية خاصة بريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية، ويحصل المتدرب على شهادة إتمام الدورة التدريبية بنهاية البرنامج.



من جانبها، أشارت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إلى أن البرنامج التدريبي "بناء نموذج العمل" يهدف إلى فهم معنى نماذج الأعمال وأهميتها، إلى جانب التعرف على اللبنات التسعة التي تشكل أي عمل تجاري، التعرف على كيفية رسم فكرة المشروع باستخدام لوحة نموذج العمل، تعلم كيفية تحليل نماذج الأعمال الحالية، توصيل فكرة العمل بشكل أكثر فعالية، فضلًا عن إشراك الشركاء والعملاء وأصحاب المصلحة المختلفين في بناء نموذج عمل ناجح.



ويهدف برنامج "اختبار الفكرة للشركات الناشئة والعلامة التجارية للشركات الناشئة" إلى تمكين المشارك من تحديد العميل المستهدف كمحترف، التعرف على أفضل التقنيات للعثور على أسماء العلامات التجارية اللاصقة، تعلم أساسيات الألوان والطباعة لاختيار التركيبة المناسبة للعلامة التجارية، استخدام الصور لزيادة السعر والحفاظ على تجربة علامة تجارية متسقة، تصميم شعار رائع المظهر على الميزانية، تصميم العلامة التجارية كالمحترفين من خلال إنشاء لوحة مزاجية.



ومن خلال دراسة برنامجي "من فكرة إلى مشروع في ٣٠ يوم" ، "وتطوير الأعمال في الشركات الناشئة" سوف يتعلم المشارك بإكمال هذه الدورة؛ مقدمة وتطوير عقلية هجومية - فهم وظيفة BD وتطوير عقلية للنجاح، الإستراتيجية - أداء عمليات تدقيق الرافعة المالية، وخيارات الإستراتيجية، واختيار إستراتيجيتك، واختيار تكتيك الصفقة الأولى، التواصل - عزل أصحاب المصلحة الرئيسيين، والبريد الإلكتروني البارد، والمكالمات الباردة، وإتقان تحويل التفويضات إلى اجتماعات، الترويج القوي - الاجتماعات الأولى ، وتحديد المواقع ، وبناء منصة العرض التقديمي، وتنفيذ العرض التقديمي، وأساليب ما قبل البيع، الفوز في مسار الصفقة - الاعتراضات، واستمرارية الحوار، وبناء العلاقات، والحصول على الشراء، وشروط الصفقة، والتفاوض، وأساليب الإغلاق، التنفيذ والفرص الواردة - تنفيذ وتوسيع الصفقات الموقعة؛ إستراتيجيات إنشاء الفرص الواردة.



ومن ضمن البرامج التدريبية لحملة المليون ريادي"التعرف على مهارات القيادة الفعالة" من خلال تعريف المشارك بعدد من العناصر المتمثلة في التعرف على كيفية إدارة فريق فعال، تفويض فعال لتمكين الفريق، التوازن صحي بين العمل والحياة، فهم النظريات الأكاديمية المحيطة بأساليب وتقنيات القيادة، بناء مجموعة واسعة من الأدوات العملية، والتعرف على الفرق بين تفويض الأنماط والأنماط المناسبة لكل موقف.



كما تتضمن البرامج التدريبية موضوع "الإدارة المالية للشركات الناشئة" ومن خلال دراسته يتم توضيح أن التمويل هو أحد المكونات الرئيسية للشركات الناشئة الناجحة، حيث يتم التدريب على المعرفة المالية الأساسية اللازمة لبدء وتشغيل الشركات الناشئة لأصحاب المشاريع أو رواد الأعمال المحتملين الذين لم يتخصصوا في التمويل.

ويتعلم طلاب هذه الدورة قراءة وفهم البيانات المالية مثل الميزانيات العمومية وبيانات الدخل وبيانات التدفق النقدي، كما سيمارسون التخطيط المالي البسيط لبدء التشغيل، كما تغطي هذه الدورة أيضًا تقييم مفهوم الشركة وكذلك كيفية حصول الشركات الناشئة على التمويل، وتعتبر هذه دورة عملية تهدف إلى التطبيق المباشر للمعرفة المكتسبة في إدارة الشركات الناشئة الحقيقية، كما تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المحتملين من فهم "لغة التمويل" حتى يتمكنوا من التحدث إلى المهنيين بثقة.

ويشتمل البرنامج "جاهزية الشركة للحصول على استثمار" على توضيح عدة عناصر منها هل الاستثمار مناسب لك؟، تأثير الاستثمار على شركتك الناشئة، الحد الأدنى من المتطلبات الخمسة للحصول على استثمار. أنواع المستثمرين المختلفة، إيجاد المستثمر المناسب.





للتسجيل في حملة "المليون ريادي" من خلال الرابط https://millionrowad.com/register





