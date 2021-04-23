حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة المقاهي المخالفة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الدورية لضبط المتعدين علي الأراضى الزراعية وفرض سياده القانون على المخالفين حفاظآ على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإزالة حالة تعدي على أملاك الدولة بناحية كفر الدنوهيا التابعة للوحدة المحلية بالزهراء على مساحه 90م وتطبيق القانون على المخالفين.

أقرأ ايضا:

لجنة لمكافحة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالشرقية

كما قامت رئاسه مركز ومدينه ابوحماد بازاله حاله تعدي بنطاق الوحدة المحليه بالصوه بمساحه ١٠٠ متر عباره عن سور بالطوب الدبش وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت رئاسة مدينة صان الحجر حمله لإزالة حاله تعدي بالبناء المخالف عبارة عن بناء سور بطول 40 م وتم إزالته في المهد و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وشنت رئاسة مدينة القرين حمله لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومدير الإزالات بمجلس المدينة وأسفرت الحملة عن تنفيذ وإزالة غرفة وسور بالدبش علي مساحة 50 م بمنطقة أولاد ذيد وتمت الإزالة حتي سطح الأرض علي نفقة المواطن المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة مكبرة لإزالة التعديات المخالفة بالتنسيق مع رئيس قسم الإزالات برئاسة المركز ورئيس الوحدة المحلية بصفط زريق ومسئولي الإزالات بالوحدة المحلية و مأمور مركز شرطة ديرب نجم واسفرت الحملة عن ازالة كلية في المهد لـ ( ٣ ) مباني بالطوب عبارة عن غرف واسوار بالدبش على مساحة ( ١ ) قيراط و ( ١٨ ) سهم بعزبة عامر - شنبارة منقلا التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق و تم ضبط المخالفين وعرضهم على النيابة العسكرية.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بأولاد سيف ومأمور مركز شرطة بلبيس حمله لضبط حالة تعدى عبارة عن صب سقف الدور الثالث علوى بقرية المنشيه على مساحه ١٠٠ متر وتم إيقاف كافه الأعمال المخالفة والتحفظ علي الخلاطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمنع التجمعات و إلتزام أصحاب المحال التجارية بتوقيتات الغلق المقررة من قبل الدولة، فضلا عن المرور علي المقاهي والكافتريات للتأكد من عدم تقديم الشيشة لروادها لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا وكذلك المرور علي المواقف العمومية للتأكد من إرتداء المواطنين وسائقي السيارات للكمامه الواقية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار فقد شنت أمل كامل رئيس الوحدة المحلية بقرية شنبارة بمركز الزقازيق حملة مكبرة لضبط المقاهي المخالفة لتطبيق الإجراءات الإحترازية وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وتم ضبط عدد من الشيش المخالفة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

1488f4c5-52d1-4bbc-a58c-24807545d81f

c76b313e-c667-4ecc-8cb6-87d61bf0c5c6