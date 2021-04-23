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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل كله بالحب الحلقة 11 .. زينة والسعدني يتفقان على الزواج

كله بالحب
كله بالحب

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل “كله بالحب”، العديد من الأحداث المشوقة، حيث قام “كراكيبو” بزيارة إلهام “صابرين” في المستشفى وقال لها إنه تحدث مع المحامي، كي تأخذ حقها من طارق “أحمد السعدني” ومن ثم ذهبت للمحامي “صبحي” واتفقت معه.

بينما ذهب المحامي إلى الفيلا ليتفاجئ بـ دهب “زينة” وطارق “أحمد السعدني”،في جلسة رومانسية الأمر الذي يجعله يستاء منهما.

ووقع كل من أحمد السعدني، وزينة في حب بعضهما البعض واتفقا على أن يتزوجا بشكل حقيقي، بينما قامت صابرين بإبلاغ المحامي أنهما ينويان إقامة حفل داخل الفيلا.

 

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يذكر أن قامت صابرين بالاختباء أسفل السرير في غرفة زينة وأحمد السعدني، حيث كانت تبحث عن شيء ما داخل الغرفة لكنها تفاجأت بعودتهما فلم تستطع الخروج ومن ثم انتهزت الفرصة واستطاعت أن تخرج لكن ريم البارودي، شاهدتها أثناء خروجها من الغرفة.

ومن ثم قامت ريم البارودي، بإخبار أحمد السعدني أنها رأتها،ولكنه أخبرها أنهما لم يتحدثا في أي أسرار أثناء تواجدها في الغرفة معهما.

بينما خرج “كاركيبو” من السجن بعد حبسه عدة أيام بسبب شجاره مع أحمد السعدني، وعند عودته للمنزل واجهته زوجته وأخبرته إنها علمت بأمر حبسه.

مسلسل “كله بالحب" بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

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