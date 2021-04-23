أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 23-4-2021

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 23 أبريل 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.



أسعار الأسماك بانواعها اليوم الجمعة فى سوق العبور



وأسعار الأسماك فى سوق العبور:سجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 22 إلى 25 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 19 إلى 21 جنيها وسمك البلطى الأسوانى من 17 إلى 37 جنيها.





وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 90 و 110 جنيهًا، وسجل سعر كيلو سمك البورى 2 سعر 38 جنيها.





فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 70 جنيها.



ووصل سعر كيلو سمك موسى 130 جنيها للكيلو .



كما سجل المرجان2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.



سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الجمعة فى سوق العبور من 90 الى 110جنيه للكيلو.



وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم الجمعة فى سوق العبور مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 130جنيها .



أسعار الجمبرى اليوم الجمعة فى سوق العبور



وسجل أسعار الجمبرى جامبو مابين 400 الى 470 جنيها.



وسجل أسعار الجمبرى 1 مابين 300 الى 360جنيها.



وسجل أسعار الجمبرى 2 مابين 200 الى 250 جنيها.



وسجل أسعار الجمبرى 2 مجمد مابين 85 الى 165 جنيها.



وسجل أسعار الجمبرى 3 مابين 90 الى 170جنيها.











