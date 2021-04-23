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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيسبوك يمكن المستخدمين قريبا من مواجهة التنمر والعنصرية

فيسبوك يمكن المستخدمين
فيسبوك يمكن المستخدمين قريبا من مواجهة التنمر والعنصرية

يختبر موقع Facebook فيسبوك عددا من الآليات لتقييد المحتوى السئ أو المتعلق بالكراهية  على آخرالأخبار أو News Feed الخاص بالمستخدمين على الموقع، والذى سيساهم فى محاربة التنمر والعنصرية والتعليقات المسيئة. 


وبحسب موقع Engadget التقنى فإن موقع فيسبوك قال فى بيان إنه يعمل على فهم أفضل لأنواع المحتوى المرتبطة بالتجارب السلبية لدى المستخدمين على الموقع، وأيضا المشاركات والتعليقات المسيئة والتنمر والعنصرية التى يرونها على News Feed  .

 

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وستقوم الشركة أيضًا باستطلاع آراء المستخدمين حول ما إذا كانوا يجدون محتوى ملهمًا واستطلاع آراء المستخدمين حول اهتمامهم بموضوعات معينة إلى جانب مواجهة التنمر والعنصرية ، مثل الطهي والرياضة والسياسة.

 

وأوضح موقع فيسبوك أن الغرض من اختبار هذه الآليات هو مساعدة المستخدمين على تخصيص موجز الأخبار أو News Feed وفقًا لاهتماماتهم، بالإضافة إلى معالجة كل الأخطاء الخاصة بالخوارزميات التى تتدخل فى حل مشكلات المحتوى السئ على الموقع. 

ويختبر فيسبوك  أداة أخرى لمساعدة المستخدمين على التحكم بشكل أكبر في ما يرونه باستخدام زر "x" جديد لإخفاء منشور في آخر الأخبار News Feed ، حيث يسمح الموقع بالفعل للمستخدمين بإخفاء المنشورات ، ولكن سيتم تطويره ليعمل بشكل أفضل. 
 

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