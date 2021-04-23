بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

بثت فضائية القرآن الكريم، وفضائية السنة النبوية، بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة، من المسجد الحرام والمسجد النبوي.

تهيئة السطح بالمسجد الحرام

وافتتحت الإدارة العامة للحشود والتفويج الدور الأول من توسعة الملك فهد والسطح للمصلين للرجال والنساء حاملي تصاريح الصلاة .





وأشار مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج، المهندس أسامة الحجيلي ، إلى أن ذلك يأتي في سبيل تسخير كافة الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي ، وذلك لسلامة قاصدي بيت الله.



وذكر أنه تم فتح أبواب الدخول لحاملي التصاريح من خلال باب سلم الشبيكة الكهربائي ، باب 70 ، باب 74 ، باب 84 ، سلم الملك فهد الكهربائي لتسهيل دخول المصلين وكبار السن عبر الأبواب والسلالم الكهربائية.



تفويج المصلين إلى الدول الأول

كما تشارك الإدارة العامة للشؤن الفنية والخدمية ممثله بإدارة التطهير ، إدارة الساحات ، إدارة الأبواب ،إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة، وأيضا الإدارة العامة للأمن والسلامة ممثله بإدارة الممرات ، إدارة الأمن ، والإدارة العامة لتنسيق العمل التطوعي ، والإدارة العامة لسقيا زمزم ، وذلك في تفويج المصلين إلى الدور الأول من توسعة الملك فهد والسطح من خلال تنظيمه وتعقيمه وتوزيع المصلين في المواقع المخصصة لهم .