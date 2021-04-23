بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي

بثت الفضائية الأولى المصرية، بث مباشر ، لخطبة وصلاة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي.

موضوع خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف ، موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون بعنوان : «أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل».

وأكدت وزارة الأوقاف،على جميع الأئمة، الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وذكرت الوزارة أن رمضان هو شهر الانتصارات وأولها الانتصار على النفس، ففي هذا الشهر الفضيل كان أول انتصار في الإسلام ، وفيه كان الفتح الأعظم فتح مكة ، وفيه كان انتصار المسلمين في عين جالوت ، وفيه تحقق أعظم انتصارات عصرنا الحديث نصر العاشر من رمضان .

افتتاح مساجد جديدة

كما أعلنت وزارة الأوقاف ، عن افتتاح 8 مساجد جديدة إحلالا وتجديدا، و 3 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (11) مسجدًا، وذلك اليوم الجمعة .

ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1383) مسجدًا، منها (1288) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و (95) مسجدًا صيانةً وترميمًا.