استرداد أراضي الدولة: تلقينا 190 ألف طلب تقنين

أراضي الدولة

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، إنه تم تسليم عقود لـ 29% من الحالات الصالحة للتقنين، موضحًا أن الهدف لدى الدولة هو التقنين وليس الإزالة كمل يعتقد البعض.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن المواطنين الذى يوفق أوضاعه سيحصل على ترخيص وتصبح الأرض ضمن ملكيته.



ولفت إلى أن اللجنة تلقت أكثر من 190 ألف طلب وتم فحصهم، ومنهم 22% ثبت أنهم لا يصلح تقنينهم.



وأشار إلى أن الدولة تطالب المواطنين بتقنين الأوضاع، و تطالبهم بتسديد حق الدولة.

وأوضح أن الإزلالات تكون على المبانى المبنية على أراضي الدولة، وأصحابها لا يلم يقننون أوضاعهم.



