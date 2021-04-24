محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بمركز القوصية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال الرصف الجاري تنفيذها بمركز ومدينة القوصية للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال لتحسين مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال وفقًا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة وذلك تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة ، وهويده شافع رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ ومسئولي الشركة المنفذة والمهندس المقيم لأعمال الرصف.



وأوضح محافظ أسيوط أنه جاري استكمال أعمال خطة الرصف بمركز القوصية للعام المالي الحالي 2020/2021 المقرر تنفيذها طبقاً للجدول الزمني المحدد لافتاً إلى تنفيذ الرصف بمراحله المختلفة بشارع الري بمدينة القوصية بداية من الطريق الزراعي وحتى شارع الجناين مروراً بشارع المستشفى ومدرسة الثانوية بنين بمدينة القوصية وذلك بعد انتهاء أعمال التسوية والكشط للشارع.



ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة وفقاً للمواصفات الفنية لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لافتاً إلى اعتماد ما يقارب من 800 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021 ومشروعات حياة كريمة لرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة قطاع الطرق بإعتبارها أحد شرايين التنمية.

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