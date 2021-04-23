اليوم.. آيتن عامر تلتقي بجمهورها أونلاين

اليوم .. آيتن عامر تلتقي بجمهورها اونلاين

تستعد الفنانة آيتن عامر، للقاء جمهورها أونلاين اليوم الجمعة من خلال أحد التطبيقات على السوشيال ميديا.

كانت آيتن عامر، قد نشرت فيديو لها من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام” وعلقت عليه قائلة: “الجمعة الساعة ٩ بالليل هنتقابل واجاوب على كل اسئلتكوا لايف وكمان هيبقى فى جوايز ومسابقات كتيرة".

وتشارك آيتن عامر، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “وكل ما تفترق”.

"وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام

وشهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل “ وكل ما نفترق ” العديد من الأحداث المشوقة حيث إلتقت مأمونة بأختها زينب ووعدتها الأخيرة أن تأخذ لها ثأرها وتنتقم لقتلة إبنها حمزة.

وتهاجم “زينب” العمدة من خلال تسليط خفافيش عليه، أثناء محاولته التخلص من مأمونة، كما يتلقى العمدة رصاصة في صدره كانت مصوبة تجاه مأمونة من رانيا يوسف، ورحاب الجمل وأحمد صيام.