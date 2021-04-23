لمواجهة كورونا.. مصادرة ٤٣ شيشة من كافتريات مخالفة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية علي المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا،فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأضاف المحافظ أنه قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بضبط ٣ كافتيريا مخالفة يقوم أصحابها بتقديم الشيشة لروادها بقري (تل القاضي - اكراش) بجوار موقف صافور وتمكنت الحملة من مصادرة ( ١٠ ) شيشة وعدة كراسي وترابيزات تسببت في إشغال الطريق العام.

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كما قامت الحملة برفع الإشغالات المخالفة بشارع النصر لفك الإختناقات المرورية وتيسير حركة السيارات وعبور المواطنين..كما قامت الحملة بفتح شارع عودة بجوار موقف صافور ورفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين الذين يفترشون ببضائعهم في الشارع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحملة لرفع الإشغالات شملت شارع سعد زغلول ووجيه أباظة لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الداخلية للمدينة.

كما توجهت الحملة إلى الوحدات المحلية بملامس والجُديدة لمتابعة التزام المحال التجارية بتوقيتات الغلق وتمكنت الحملة من ضبط عدد من الكافتريات يقوم أصحابها بتقديم الشيشة للمترددين وتم التحفظ على (٣٣) شيشه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية علي المقاهي والمحال التجارية لضبط غير الملتزمين بالإجراءات الإحترازية لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة المواطنين.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الرقابة علي المنتجات والمنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، ومفتشي مكاتب الأغذية بالعاشر من رمضان وبلبيس، بالاشتراك مع لجنة مشكلة من مباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء بالمحافظة، بإعدام ٤٥ طن أرز مستورد من الخارج، لصالح إحدى شركات الإستيراد والتصدير ببلبيس، وذلك بعد سحب العينات اللازمة لها وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وظهور النتائج المعملية برفضها، وتم نقل هذه الكميات من خلال سيارات النقل الثقيل واعدامها بالمدفن الصحي ببلبيس.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة