تسكين 32 أسرة من بطن البقرة العشوائية بحي الأسمرات

بدأت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة أعمال الإزالة بمنطقة بطن البقرة التابعة لحى مصر القديمة بحضور المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لمتابعة الأعمال والوقوف على كل مايطرأ وتذليل اى عقبات فور حدوثها.

و صرحت بأنه تم ازاله ٣٠ عقارا وتسكين ٣٢ اسرة بحى الاسمرات فى الحال و٢١ عند ذويهمو بدأت اعمال الازالة بشكل امن ووجهت نائب المحافظ بالحفاظ على ارواح المواطنين وسلامة سكان المنطقة.

تمت الأعمال بإشراف من م. جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية و بحضور اللواء إبراهيم عوض سكرتير مساعد محافظة القاهرة واللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة وبالتعاون مع قوات الشرطة وبتواجد من الإدارات المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية و حى مصر القديمة.



وأكدت نائب المحافظ ان الدولة تبذل جهودا كبيرة في ملف تطوير العشوائيات حتى تصبح مصر قريبا بلا عشوائيات تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي

و يعد ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة من أهم الملفات على مدى عقود طويلة مضت، وقد حظي هذا الملف باهتمام واسع من القيادة السياسية إذ تبنت الحكومة خطة للنهوض بالمناطق العشوائية ورفع مستواها بيئيا واجتماعيا واقتصاديا.



وتابعت ان المناطق غير الآمنة تضر بحياة الإنسان وصحته وماله وقد وفرت الدولة وحدات سكنية في مناطق مخططة عمرانيًا وتجهيز الوحدات بالأثاث والأجهزة ليتمتع مواطنى المناطق بمشاريع سكنية حضارية مجهزة بكل الخدمات، مع الحرص على تحسين مستوى المعيشة لنقل الأسر من العشوائيات إلى مجتمع جديد تتوافر به كل الخدمات.

وأكدت أن خطة المحافظة تحت شعار " بناء الإنسان قبل المكان " بهدف الارتقاء بالمواطن المصرى بنقله من العشوائيات وخاصة العشوائيات الخطرة إلى مجتمع أمن.

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