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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط رجل شرطة مزيف بمصر الجديدة يستولي على متعلقات المواطنين

المتهم
المتهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقة بأسلوب إنتحال الصفة.

 

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصرالجديدة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة من أحد الأشخاص .

 

وبإستبيان الأمر تم ضبط شخص ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر  "له معلومات جنائية" حال قيامه باستيقاف مواطن ، مقيم  بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتفتيشه منتحلاً صفة رجل شرطة وشروعه فى الإستيلاء منه على ما بحوزته من مبالغ مالية.

 

وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط استوقفه المتهم وقام بتفتيشه عقب إيهامه بأنه رجل شرطة، إلا أنه ارتاب فى أمره فاستغاث بالقوات حتى تم ضبطه، لاتهامه بالشروع فى سرقته.

 

 واعترف بارتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصر الجديدة ضبط شخص اخبار مديرية امن القاهرة اخبار الحواداث جريمة سرقة

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