عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظهور مميز لجامعة جنوب الوادى للمرة الثانية في تصنيف التايمز الدولي

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

 


قال الدكتور  يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة  أظهرت تميزاً في ترتيبها في تصنيف التأثير التابع لتصنيف التايمز الدولي للعام الثاني"2021"، حيث تم هذا العام ترتيب  1115 جامعة عالمية من 94 دولة بزيادة 349 جامعة عن العام الماضي في هذا التصنيف من ضمنها حوالى 31 جامعة مصرية بما فيها جامعة جنوب الوادي.

 

ويقيس التصنيف مدى مساهمة الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. واختارت جامعة جنوب الوادي أربعة أهداف وهي: الهدف الأول " القضاء علي الفقر": الهدف الثالث " الخدمة الصحية الجيدة": الهدف الرابع "التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم": الهدف السابع عشر "الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة".


وأضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه بشأن تفاصيل تحقيق الأهداف، فقد صنفت جامعة جنوب الوادي في الهدف الأول " القضاء علي الفقر": 301 – 400. لما لها من تأثير قوي في إتاحة فرص تعليمية للطلاب الفقراء ومساندتهم في استكمال دراستهم.

 

و تابع عكاوي، كما أن الجامعة أظهرت ترتيب متقدم في مجال تقديم الخدمة الصحية الجيدة من خلال المستشفيات الجامعية والقوافل الطبية للمجتمع المحيط، وصنفت 601 – 800، كما ظهر تأثير الجامعة في سعيها إلى إرساء نظم الجودة في تحقيق الهدف الرابع " التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم" حيث صنفت أيضاً 601 – 800.

 

و أشار عكاوي، إلي أن ذلك يعد إنجاز لجامعة جنوب الوادي من حيث ترتيبها في هذا التصنيف العالمي من ناحية، وتبوئها مراكز متقدمة، من حيث تأثيرها المجتمعي والمساهمة في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة "الأهداف العالمية" خاصة في مجال التعليم والقضاء على الفقر وجودة الخدمات الصحية.

 

وأفاد الدكتور عبدالموجود محمد محمود، المسئول الفني عن التصنيف بالجامعة، أن جامعة جنوب الوادي تقدمت للمرة الثانية في هذا التصنيف في نسخته الثالثة منذ طرحه في 2019.

 

 

جامعة جنوب الوادي قنا تصنيف التايمز الدولي 2021

موضوعات متعلقة

انتهاء بروفة الثانوية العامة بنسبة مشاركة ٩٨ ٪ بمدارس قنا

جامعة جنوب الوادى و محافظة قنا تبحثان إعداد دليل للسياحة الدينية والأثرية

ترشيحاتنا

ما العامل المشترك في انتصارات المسلمين على أعدائهم؟ خطيب المشير طنطاوي يكشف عنه.. فيديو

كارثة .. دراسة : المتعافون من كورونا مهددون بالموت لهذه الأسباب

خطيب المشير طنطاوي: لولا جيل العاشر من رمضان ما كنا هنا الآن.. فيديو

أبوريدة لرئيس الكاف: ستظل مصر موطن كرة القدم الأفريقية

الكنيسة الأرثوذكسية تقيم صلاة "جمعة ختام الصوم" وسط إجراءات احترازية

تصل للحبس 7 سنوات.. 4 عقوبات لمكافحة الغش وتسريب الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

تزامنا مع زيادة أسعار البنزين...حبس وغرامة 100 ألف جنيه لقائدي السيارات في هذه الحالة

البترول تعلن زيادة أسعار البنزين

الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين الجديدة.. تعرف على قيمة الزيادة

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

شوبير يكشف حقيقة إيقاف سيد عبد الحفيظ

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ