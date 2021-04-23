وضع اللمسات النهائية لافتتاح مجزر الحمام المطور



أكد اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي على وصول معدات خطوط الذبح لمجزر الحمام المطور تمهيدا لافتتاحه.

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وأضاف أن مجزر مدينة الحمام المطور هو بداية التطوير للمجازر في منطقة الساحل الشمالي الغربي والتي تتم طبقا لأحدث المواصفات العالمية والبيئية.



وأوضح أن أعمال التطوير بالمجزر يشمل رفع كفاءة وتغيير شبكات المرافق للمجزر وإنشاء عنبر جديد للذبيح للمواشي ورفع كفاءة عنبر ذبيح للأغنام والمكاتب الإدارية والأسوار لافتا أنه جاري البدء في تركيب الخطوط وباجمالى تكلفه 35 مليون جنيه للأعمال المدنية وخطوط الذبيح الحديثة.



وأكد مهندس أمون مرتضي أنه تم مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بحث مقترح إنشاء مجزر استراتيجي بمدينة مرسي مطروح بالكيلو ٩ شرق مطروح بما يحافظ على البيئة ويستوعب حركة الزيادة السكانية على أرض محافظة مطروح.



وأضاف أن مقترح المجزر والمحجر الجديد على مساحة ١٠٠ ألف م٢، بالإضافة إلى أرض الحرم البيئي للمشروع، والذي من المقترح أن يضم مجزر استثماري بطاقة ٤٠ رأس في الساعة، ومجزر حكومي بطاقة ٢٠رأس / الساعة، ومبردات، ومحجر صحي باستيعاب ٣ آلاف رأس، ومصنع كومبوست للمخلفات ومنطقة تدوير ( كوكر) بإنتاج ٢ طن / اليوم، ومحطة معالجة ثنائية بطاقة ٢٠٠م٣/ يوم، ومخازن أعلاف ومصنع سماد عضوي ( كومبوست ) ومنطقة استقبال وفحص وغيرها مع مقترح إنشاء خزان استراتيجي للحفاظ على كميات المياه الكافية لاعمال المجزر.



وأضاف أنه جاري التنسيق لاتخاذ قرار بتخصيص الموقع المقترح، والتنسيق مع وزارة البيئة بشأن الموافقات اللازمة.



من ناحية اخرى اكد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي انه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين محافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي تم بداية الشهر الحالى تسليم ١٢ بيت بدوي بواحة سيوة مساحة البيت ١٢٠ متر كاملة التشطيب بقرية بهي الدين غرب سيوه وتبعد عنها بمسافة ٢٣كيلو متر إلى مجلس مدينة سيوه وتم التنفيذ عن طريق نخبة من المهندسين بجهازتعمير الساحل الشمالي الغربي .

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