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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: إزالة أعمال بناء مخالف غرب الثغر

صدى البلد

شنت الأجهزة التنفيذية غرب الإسكندرية، حملات لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

نفذ حي العامرية ثان برئاسة محمود بريك حملة إزالة فورية للتصدي لأعمال البناء المخالف حيث تمكنت الحملة من فك شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوي بقرية شلتوت وتم التحفظ على ثلاثين لوح، كما تم فك شدة خشبية لسقف بالدور الثاني علوي بقرية شلتوت وتم التحفظ على ثلاثين لوح خشب.

شارك في الحملة الأستاذ عصام عبدالمنعم سكرتير عام الحى ووحدة الإزالة واداراتي أشغال طريق والمتابعة الميدانية.

وفي العامرية أول، شن الحي حملة تم فيها إزالة في المهد لسور بشارع أسماء بنت أبي بكر خلف مستودع انابيب حربي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البناء العشوائي.

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