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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية : 8519 مواطنا تلقوا تطعيم لقاح كورونا

مركز لقاح كورونا
مركز لقاح كورونا بكفر شكر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة وحتى الآن بلغ 8519 مواطنا منهم 3136 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و2727حصلوا على اللقاح من مركز طبى حجازى بشبرا و2656 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب.

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وأكدت المديرية أن التطعيمات للقاح تتم بمراكز التطعيات بمستشفى كفر شكر المركزى، ومركز طب الأسرة بسنديون، ومركز طبى حجازى بشبرا الخيمة، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه تم البدء فى تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 534 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.
وتابعت أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.
من جانبه تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بمدن المحافظة وبدا المحافظ جولته بمتابعة أعمال استكمال تشجير كورنيش النيل بمدينة بنها حيث تم الانتهاء من أعمال تشجير الجزيرة الوسطي عند دوران منطقة أخر الفلل حيث تم زراعتها بالنجيلة ونخيل السيكس والأكاليفا الحمرا، التي أضفت علي الشارع مظهرا جماليا، في إطار مشروع المحافظة لتطوير كورنيش مدينة بنها والشوارع المؤدية إليه بتكلفة 38 مليون جنيه.
وخلال الجولة وجّه المحافظ، رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة وجهاز التنسيق الحضاري لتذليل أية عقبات تعترض دفع الأعمال لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها ومحافظة القليوبية
وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال إنشاء حديقة ومنتزه عام بالجزيرة الوسطى بمدخل بنها الأول عند مصنع توشيبا العربي، وأعمال إنشاء حديقة ومنتزه أيضا بمدخل بنها القبلي عند مساكن طابا، وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية حيث وجه المحافظ بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.
واطلع المحافظ أعمال دهان الأرصفة والبلدورات بطريق طابا ومدخل بنها القبلي، ورصف 3.5 كيلو بتكلفة 30 مليون جنيه و أصبح مدخلا حضاريا يليق بمدينة بنها، حيث تم تجميله وزراعته بالأشجار والنخيل وتركيب أعمدة إنارة وتزويدها بكشافات الليد.
كما تفقد المحافظ أعمال الرفع المساحي وفصل الحد لمدرسة الزهويين بمركز شبين القناطر نتيجة تعدى أحد المواطنين علي مساحة تقترب من 150 متر حيث كلف المحافظ لجنة من قبل مديرية المساحة بأعمال الرفع المساحي للمدرسة بالكامل حيث تم ضم المساحة المتعدي عليها لإنشاء فناء بسور للمدرسة والتي تم انشائها ضمن مبادرة حياة كريمة، وحفاظا على أصول الدولة من أراضى فقد تم تكليف مديرية المساحة بالقليوبية بفصل الحد بين مدرسة الزهويين بشبين القناطر والجار المتعدى على ملكية الدولة حيث تبين عدم تمكين هيئة الأبنية التعليمية من استكمال السور لقطعه الأرض الجاري إنشاء مدرسة عليها طبقا لقرار التخصيص الصادر فى هذا الشأن، وأسفر فصل الحد عن زيادة مساحة المدرسة.

اخبار محافظة القليوبية وزارة الصحة لقاح فيروس كورونا وزيرة الصحة والسكان تطعيمات

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