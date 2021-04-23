أبوريدة لرئيس الكاف: ستظل مصر موطن كرة القدم الأفريقية

رحب المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالجنوب افريقي باتريس موتسيبى بعد وصوله إلى القاهرة مؤخرا.

كان الجنوب افريقي باتريس موتسيبى زار عقب وصوله إلى القاهرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى منزله بعد تعرض الاخير إلى حادث سير.

ونشر أبوريدة صورة تجمعه بالجنوب افريقي باتريس موتسيبى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ودون أعلاها عبارات جاءت على النحو التالي:

يسعدني الترحيب بالسيد باتريس موتسيبي رئيس CAF في القاهرة ، ستظل مصر دائمًا موطن كرة القدم الأفريقية ، ونتطلع إلى تقديم كل الدعم اللازم لنجاح الإدارة الجديدة.

ويزور باتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة خلال أيام.

ووصل مؤخرا رئيس الكاف إلى القاهرة على أن يزور على هامش تواجده فى مصر مقر الجبلاية.

ومن المقرر أن يتباحث رئيس الكاف مع رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة كافة الأمور المتعلقة بالبطولات الخاضعة تحت عباءة الاتحاد الافريقي.

يذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أعلنت تنصيب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبى رئيساً للاتحاد لمدة 4 سنوات بشكل رسمى.