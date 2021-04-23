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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في البحيرة

على مساحة 730 متر مربع... إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار تلك الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفي نفس السياق،نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( بدر - الدلنجات  - أبو حمص)، اليوم الجمعة، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعد على مساحة 730 م2 عبارة عن:-

- إزالة سور مخالف بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بمساحة 400 متر مربع بقرية سين البحرية بنطاق وحدة عمر مكرم بمركز بدر.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 270 م بقرية طيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- تنفيذ حالة ازالة فورية لبناء بدون ترخيص بمساحة 60 م بقرية جواد حسني بأبو حمص عبارة عن شدة خشبية لانشاء قواعد واعمدة لعمل سور.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز  (  الدلنجات - بدر - دمنهور )، الأربعاء الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعدي على مساحة 366 م2 عبارة عن:-

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 200 متر بالدلنجات عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

-  إزالة 7 أسوار مخالفة بدون ترخيص على مساحة 94 متر مربع بمركز بدر.

- إزالة حالة تعدي على الاراضى الزراعية بمساحة 72 م٢ بقرية نديبة بدمنهور.

 

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محاسب عادل عبد الكريم، قامت بإزالة ٣ تعديات بمساحة ٥٥٠ م٢ بنطاق قرية دسونس أم دينار وقرية سنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.
 

كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز  (  دمنهور -  الدلنجات - بدر ) ، الأحد الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعد على مساحة 1570 م2 عبارة عن الآتي:-

- تنفيذ ٦ قرارات إيقاف أعمال مخالفة بمساحة ١١٠٠م٢ بنطاق قري  نديبة ودسونس بدمنهور.

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الوفائية بالدلنجات بمساحة ٣٥٠ متر عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إيقاف أعمال وفك شدة خشبية كانت ممهدة لصب سقف دور اول علوى بدون ترخيص بمساحة ١٢٠م٢ بنطاق وحدة بغداد بمركز بدر.

اقرأ أيضا:- محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز

 

محافظ البحيرة حملات إزالة التعديات البحيرة قانون التصالح اخبار المحافظات

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