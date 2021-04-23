منه فضالي تشيد بأداء الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد مكي في الاختيار 2

أشادت الفنانة منه فضالي بأداء النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي، في مسلسل الاختيار 2 الذي يعرض في السباق الرمضاني، على شاشة ON.

وكتبت: “في رقي وشغل اكثر من رائع في تمثيل جديد بجد عمل محترم كريم عبد العزيز يا جماعه زكريا يوسف.. احمد مكي مختلف مختلف حقيقي #الاختيار٢.. شابوه”.



مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

وتصدرت الحلقة 10 من مسلسل "الأختيار2" مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد ساعات من عرضها ضمن الموسم الرمضاني 2021.

ووثقت الحلقة العاشرة من المسلسل الاختيار 2"، لحادث استشهاد الضابط محمد مبروك، إذ بدأت الحلقة العاشرة بمشهد جنائزي يجسد جنازة وعزاء الشهيد البطل، وتأثر اصدقاؤه المقربين بعد رحيله.

ياتي ذلك بعدما ووثقت الحلقة التاسعة لمسلسل الاختيار 2، حادث استشهاد الضابط محمد مبروك (إياد نصار) بعد ترصد عناصر إرهابية له منذ خروجه من منزله، واعترضوا سيارته وامتروها بالنيران.