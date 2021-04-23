الزقازيق تشهد أكبر حملة لرفع الإشغالات والبلدورات المخالفة.. تفاصيل

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه شهدت شوارع مدينة الزقازيق سلسلة من الحملات المكبرة على مدار اليوم لرفع الإشغالات والاعلانات غير المرخصة والتلتوارات والبلدورات والحواجز الحديدية المخالفة من على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية لتحقيق الإنضباط والتيسير على حركة المواطنين و السيارات وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المدينة.

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان بإزالة كافه الإشغالات المخالفة واللوحات الإعلانية غير المرخصة وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والشوارع الرئيسية والتي تتسبب فى الإعاقة المرورية وعرقلة حركة المواطنين فضلاً عن إلزام أصحاب المحال بعرض بضائعهم داخل المساحات المخصصة لمحالهم وعدم إفتراشها بالطريق العام مؤكداً أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،شنت رئاسة حى أول الزقازيق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية و والفرعية بنطاق مدينة الزقازيق واسفرت الحملة عن رفع وإزالة الحواجز الحديدية والبلدورات واللوحات الإعلانية غير المرخصة بمناطق (حى الزهور - منشيه اباظه - شوارع ابو الريش - المدير - عبد العزيز أباظة - النقراشى - أمام القصر الأبيض - نفق المشاه بالمحطة - ميدان التحرير - شارع البوسطه - شارع مولد النبي - الحلقة وكوبرى ابو عميره - شارع فاروق - امام مدارس الفاروق) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون مع المخالفين لإعادة الإنضباط للشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة موسعة بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية ( مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة - شرطه المرافق - الإدارة العامة للمرور - مباحث المركز) وأسفرت الحملة عن مصادره ٨ شيشه من ملحق لملعب خماسي بمنطقه شرويدة وتحرير ٣ محاضر لثلاث محال تجارية وكافتريات لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما قامت الحملة برفع الإشغالات المخالفة فتم التحفظ على (٤٣) حالة اشغال متمثلة في حواجز حديدية وخشبية وكراسي وترابيزات..كما قامت الحملة بتغريم (١٢) مواطن مخالف بالمواصلات العامة الغرامة الفورية المقررة لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية.

والبلدورات والحواجز الحديدية 2

والبلدورات والحواجز الحديدية 5