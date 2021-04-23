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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اطباق رمضان

أطباق سعودية أساسية في رمضان.. تعرف عليها

أطباق سعودية أساسية
أطباق سعودية أساسية في رمضان

هناك  اطباق سعودية أساسية في رمضان؛ حيث ان الشوربة لها طابع مميز في رمضان، وهي أول ما يتناوله الفرد على المائدة كنوع من تجهيز المعدة للطعام قبل تناول الوجبات الدسمة.

 

أطباق سعودية أساسية في رمضان

 

وتتنوع من مائدة لأخرى، ولعل أبرز أنواع اطباق سعودية أساسية في رمضان الشوربة التي تجذب الذوق السعودي هي شوربة لسان العصفور والجريش وشوربة الدقيق، والتي تتكون من أنواع القمح صحيح الحب أو المجروش.


ومن أشهر اطباق سعودية أساسية في رمضان شوربة "صلولة" المفضلة لدى أهل الرياض، والتي يعد مكونها الأساسي الطحين الأسمر مصحوبة بمرق اللحم والبصل، ثم يذوب فيها قليل من الطحين الأسمر وشوربة "الحميم"، والتي تتكون من عظام الذبيحة باللحم أو بدون لحم، وتبهر (بالكمون والفلفل الأسود والهيل والقرفة والليمون الأسود الجاف والملح) مضافاً لها قطع من القرع الأخضر.
 

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وإذا ذكر أهل مكة ذكرت شوربتهم المفضلة، وهي شوربة الكوارع وشوربة الكرش وهي المفضلة لدى أهل مكة.

وهناك أنواع من اطباق سعودية أساسية في رمضان في وقت الفطور بداية من الوجبات التقليدية الخفيفة كالفول العربي والعصيدة والثريد وصولاً للأطعمة الدسمة والذبائح المختلفة.

ولعل أبرز تلك الوجبات هي: الفول العربي المسمى(قلابة)، الهريس، كبسة الربيان، عصيدة الجريش، وغيرها الكثير من الأطعمة ولكن السابق ذكرهم هم أشهرهم على الإطلاق.

اطباق سعودية رمضان تناول الوجبات الدسمة الشوربة الفول العربي

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