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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صيانة الفرامل

أسباب صدور أصوات من فرامل السيارة وكيفية معالجتها

فرامل السيارة
فرامل السيارة

فرامل السيارة تعتبر من أبرز الأجزاء الهامة فيها ووسيلة الأمان الأولى لها، حيث أنها الجزء المسؤول عن إيقاف السيارة عند الحاجة أو في حالة الطوارئ، لذا يجب فحصها وصيانتها بشكل مستمر للحفاظ عليها وإطالة عمرها الافتراضي.

 

لكن مع مرور الوقت قد تتعرض فرامل السيارة لبعض المشاكل والأعطال، ومنها صدور أصوات مزعجة منها أثناء القيادة، وغالباً لا يستطيع السائق تحديد سبب صدور هذه الأصوات، لذا نقدم لكم اليوم أسباب صور الأصوات المزعجة من المكابح وكيفية معالجتها.

اسباب صدور صوت من فرامل السيارة : 

1– في حال تفكك أحد مسامير أقراص الفرامل فإنها تسبب هذا الصوت المزعج، وكل ما عليك فعله هو  إعادة ربط  المسامير بإحكام.

2– في حال وجود صدأ على الطنابير  فإنها تصدر أصوات مزعجة لاحتكاكها مع تيل الفرامل عند الضغط على دواسة الفرامل، لذا كل ما عليك استخدام “الشحم” في عمل طبقة عازلة بين التيل و الطنابير، وبذلك يتوقف الصوت.

3– إذا تعرض التيل الفرامل للتآكل والتلف، وفي هذه الحالة يجب تغيير التيل بالكامل، حتى لا تتسبب في تلف أقراص الفرامل.

4– قد يكون السبب تعرض أقراص الفرامل للتآكل والاعوجاج، في هذه الحالة يجب إعادة خرط أقراص الفرامل، وإعادة تركيبها مرة ثانية بعد تغيير التيل .

 

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