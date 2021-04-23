أمين "المحامين العرب": ملحمة العاشر من رمضان انتصار للكرامة العربية

هنأ الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بن عيسى، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد بن عيسى، في بيانه الصحفي اليوم، أن ملحمة العاشر من رمضان لا تعد انتصارًا لمصر فقط بل انتصارًا للعرب والكرامة العربية، بعد أن برهن الجيش المصري بإيمانه وعزيمته أنه لا يعرف المستحيل وهزم الجيش الإسرائيلي، الذي أدعى أنه جيش لا يقهر، في معركة ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ.



واختتم أمين عام المحامين العرب بيانه، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الشعب المصري ورجال جيشه العظيم من كل مكروه وسوء وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.