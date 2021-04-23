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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين "المحامين العرب": ملحمة العاشر من رمضان انتصار للكرامة العربية

الأمين العام لاتحاد
الأمين العام لاتحاد المحامين العرب

هنأ الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بن عيسى، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

 

وأكد بن عيسى، في بيانه الصحفي اليوم، أن ملحمة العاشر من رمضان لا تعد انتصارًا لمصر فقط بل انتصارًا للعرب والكرامة العربية، بعد أن برهن الجيش المصري بإيمانه وعزيمته أنه لا يعرف المستحيل وهزم الجيش الإسرائيلي، الذي أدعى أنه جيش لا يقهر، في معركة  ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ.


واختتم أمين عام المحامين العرب بيانه، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الشعب المصري ورجال جيشه العظيم من كل مكروه وسوء وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

اتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان العاشر من رمضان الرئيس عبدالفتاح السيسي

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