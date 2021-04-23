كاتب "عائلة الحج متولي" | شاهد... مراسم تشييع ودفن جثمان الراحل مصطفى محرم
شهد اليوم الجمعة تشييع جثمان الكاتب الراحل مصطفى محرم لمثواه الأخير، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور عدد كبير من الأهل والاصدقاء.
وغيب الموت أمس الخميس السيناريست مصطفى محرم بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عشرات الأعمال الخالدة في الدراما التلفزيونية والسينمائية.
السيناريست مصطفى محرم كتب العديد من الأعمال المهمة فى السينما والدراما وأبرزها أفلام" أغنية على الممر"، "ولا يزال التحقيق مستمراً"،" مع سبق الإصرار"، "الحب وحده لا يكفى"،" الباطنية".
بالإضافة إلى" وكالة البلح"، "درب الهوى"،" حتى لا يطير الدخان"، "الراقصة والطبال"،" أرجوك أعطنى هذا الدواء"، "الحب فوق هضبة الهرم"،" السكاكينى"، "لعدم كفاية الأدلة"،" أبناء وقتلة"، "المرأة الحديدية"،" اغتيال مدرسة"، "الهروب"،" حارة برجوان"، "سمارة الأمير"،" الغرقانة"، "دانتيلا" و"حائط البطولات" وغيرها.
كما قدم مسلسلات "رد قلبي"،" عائلة الحاج متولي"، "العطار والسبع بنات"،" مشوار امرأة"، "على يا ويكا"،" ريا وسكينة"، "قاتل بلا أجر"،" الباطنية"، "زهرة وأزواجها الخمسة"،" سمارة"، "ميراث الريح"،" مولد وصاحبه غياب" وغيرها.
ونستعرض لكم صورا من مراسم الدفن وتشييع الجثمان: