بالأبيض والأسود.. شاهدI أحدث جلسة تصوير لرانيا منصور

تألقت الفنانة رانيا منصور في أحدث جلسة تصوير لها، وشاركت متابعيها وجمهورها عدد من الصور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ونالت اعجاب الكثيرين.

وظهرت باطلالة كاجول حيث ارتدت بنطلون جينز وقميص أبيض، عاري الكتف يبرز جمالها وأنوثتها، وكانت الصور بالأيديت الأبيض والأسود فاعطاها طابع خاص.

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومحبيها عبر السوشيال ميديا، ونالت عدد كبير من التعليقات حول جمالها الملحوظ، ويتمنوا رؤيتها في أعمال فنية أكثر خلال الفترة القادمة.

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد نت الإلكترونية.

مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.