ضبط 280 كيلو مواد غذائية مجهول المصدر في المحمودية

جبنه رومي مجهولة المصدر

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي بكل حزم للمخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور على المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين بحملة مكبرة بنطاق مركز المحمودية.

وأسفرت الحملة عن:

- ضبط ٦٠ عبوة دهانات مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية

- ضبط ٧٠ كيلو جبنة رومي لعدد خمسة أقراص زنة الواحدة ١٤ كليو بإحدى مصانع إنتاج الألبان.

- ضبط ٥ شيكارة ملح مجهول المصدر زنة الواحدة ٥٠ كيلو بإجمالي ٢٥٠ كليو.

- مصنع ألبان بدون سجل صناعي حيث تم ضبط ( ٥٠ كيلو جبنة موزاريلا - ١٢٥ كيلو سمنة - ٦٠ لتر ماء أكسجين - شكارة حليب مجفف زنة ٢٥ كيلو ) و يتم إضافة هذه المواد علي الجبنة الموزاريلا وهي مواد ممنوع استعمالها ووضعها على الجبنة وهذا مخالف طبقا لقانون الغش والتدليس التجاري.

تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

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