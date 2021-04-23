تفريغ 4200 طن رخام بـ ميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة KARAM التابعة لدولة توجو ويبلغ طولها 94 متراً بغاطس 6.8 متر، لتفريغ 4200 طن رخام بالميناء.

وسجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين .

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ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.