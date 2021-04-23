بـ أيلاينر أبيض وأسود.. كارمن سليمان تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة الشابة كارمن سليمان جمهورها،مجموعة من الصور، بأيلاينر غير تقليدي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت كارمن سليمان،بلوك ميك أب غريب، حيث وضعت أيلاينر مزدوج باللونين الأبيض والأسود، في طلة مميزة نالت إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وكانت المطربة كارمن سليمان طرحت مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان "أقول له إيه"، عبر قناتها بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات تامر حسين ومن تسجيل ماهر صلاح وإشراف عام مصطفى جاد.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "الذكري الشتوية"، وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها الرسمية "يوتيوب".

"الذكرى الشتوية" ألحان تامر علي، وكلمات باسم عادل، تسجيل صوت ماهر صلاح، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف.