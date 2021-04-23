توجيهات مشددة من محافظ أسوان بالتعامل الحازم لمخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا

بعد زيادة حالة التراخي في عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة في بعض الأحياء والقرى والمدن وعدم إتباع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الشأن مما يتسبب بدوره في ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس .

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة كلاً في نطاق عمله لرصد أي حالات مخالفة والتعامل الحازم والرادع معها من خلال تطبيق الغرامات الفورية للحفاظ على سلامة المواطنين وبالتالي الحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا .

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وأكد المحافظ علي أنه ستقوم لجان تفتيش مكثفة من وزارة التنمية المحلية بالزيارة الميدانية والجولات المفاجئة للأحياء والقرى والمدن لمتابعة منظومة وآلية تطبيق الإجراءات الإحترازية وخاصة في المواقع الحكومية ووسائل النقل المختلفة من خلال إلتزام الركاب بإرتداء الكمامات الواقية ، وفي حالة رصد أي مخالفة سيتم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال مسئولي المحليات وتوقيع العقوبات عليهم بشدة وصرامة ليكون ذلك بمثابة منهاج عمل يساهم بدوره في الحفاظ علي سلامة المواطنين وخفض معدلات الإصابة بكورونا .

وأشار اللواء أشرف عطية إلي أنه طبقاً للكتاب الدورى رقم 104 لسنة 2021 لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي فقد تم تكليف مديريات الأمن والتموين وكافة الأجهزة المعنية لتوجيه القيادات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لما لهم من سلطة الضبطية القضائية لتشديد تطبيق الإجراءات الإحترازية وتفعيل الإجراءات والعقوبات الصادرة في هذا الشأن ، مع التطبيق الحازم لمواعيد غلق المحلات والمقاهي والكافيهات لمواجهة الإجراءات السلبية التي زادت خلال شهر رمضان الكريم وأبرزها إنتشار شرب الشيشة لإحتمالية إنعكاس ذلك علي زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا .

وأوضح أشرف عطية بأنه تم التنبيه على المسئولين بكافة المستويات بأهمية المسئولية الكاملة عن تطبيق الإجراءات بشكل صارم وجاد حيث سيكون إلتزامهم بتطبيق ذلك هو أساس تقييم للقيادات المختلفة ، وأي شكاوى في ذات الشأن سيتم فحصها والتعامل بشأنها بشدة وستوضع في ملف الخدمة حال ثبوت التقاعس عن تطبيق كافة الإجراءات علي الوجه الأكمل .