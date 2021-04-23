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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برد ولا كورونا.. 4 أعراض تحسم الجدل

صدى البلد

نشر الدكتور هاني فؤاد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، مدير فرع هيئة الإسعاف بمحافظة سوهاج، عددًا من النقاط الهامة للتفرقة بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، وأعراض البرد أو الإنفلونزا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء نص المنشور:"مبدئيًا نتفق على أننا في وقت وباء ف أي أعراض سخونة مع كحة مع تكسير في الجسم وتعب في العضلات هنعتبرها كورونا بس فعلاً فيه ٤ أعراض مميزين جدًا للكورونا وممكن يخلونا نتوقع بنسبة ٩٠% انها السبب مش دور انفلونزا عادي وجود عِرض واحد فقط كافي، أولًا:- هو فقدان حاسة الشم والتذوق، الاتنين مع بعض أو فقدان الشم بس أو فقدان التذوق بس  (حصلت مع اي دور برد ف هي كورونا)، ثانيًا:- حدوث تورم واحمرار شديد في العينين، ثالثًا:- ظهور طفح جلدي مع دور البرد، رابعًا:- حدوث أعراض للجهاز الهضمي مع أعراض الجهاز التنفسي هتكلم عنها.


وأكد أن الأعراض أهم شئ، ثم يآتي بعدها دور الفحوصات الطبية والإشاعات، قائلاً:"باقي الفحوصات والإشاعات بنطلبها للمساعدة في العلاج لبعض الحالات".

وتابع: "يعني مثلا واحدة كل مشكلتها فقدان حاسة الشم فقط مفيش كحة مش مطلوب أعمل أشعة مقطعية ومسحة وغيرها، تاخد علاج الأعراض وتتعزل في البيت، في حين أن شخص فوق ٦٠ سنة عنده ارتفاع في درجة الحرارة وكحة شديدة مينفعش يتعزل فقط، لأ لازم يكشف وهنطلب منه فحوصات نتائجها هتساعد في العلاج".

وأردف: "نقطة هامة وهي حساسية المسحة ٧٠% تقريبًا، "يعني كل ١٠ عندهم كورونا لو عملوا مسحة هيطلع فيه ثلاثة نتائجهم سلبية بالخطأ بقول الكلام ده ليه علشان لما الدكتور يقول لحضرتك عندك كورونا أعراضها بسيطة خد علاج واتعزل في البيت بعيد عن اهلك مفيش داعي تحاول اثبات العكس لحد ما كل الأسرة تتعدي حتى لو صورة الدم سليمة وأشعة الصدر سليمة".

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واستكمل الأعراض، موضحًا ما يلي: "الأعراض العامة وهي ارتفاع في درجة الحرارة فوق ٣٨ تكسير في الجسم صداع شديد اعياء وتعب شديد وجع في الحلق، أعراض تنفسية كحة سواء ناشفة أو ببلغم، نهجان الشفايف والأطراف زرقاء، أعراض الجهاز الهضمي بتحصل عند ٥٠% من المرضى تقريبا وهي فقدان في الشهية منتشر جدا بين الحالات.

إسهال شديد، لو طول معاك حتى لو مفيش سخونة لازم تكشف، أحيانًا ممكن يسبب جفاف لا قدر الله، آلام في البطن، قيء، ميل للقيء.

وأضاف أنه لا يلزم أن تحدث جميع تلك الأعراض للأشحاص المرضى من ذات العائلة، مُشيرًا إلى أن كل شخص يمكن أن يشكو من عِرض مُعين دون الآخر.

وشدد هاني فؤاد على ضرورة قطع العزل المنزلي والذهاب إلى المستشفى في الشعور بالأعراض الآتية: "آلالام الصدر - ضيق في التنفس شديد - نهجان شديد - درجة الحرارة عالية لا تستجيب لخوافض الحرارة - إسهال شديد لا يستجيب للعلاج - تدهور في الوعي - تزرُق الشفايف".

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