فيديو جراف .. هذه أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

ينتظر المواطنون تسعيرة الوقود الجديدة، والتي ستطبق لمدة 3 شهور مقبلة وسط توقعات بالزيادة، وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.

ويعد سعر لتر البنزين العالمي محط أنظار أرباب المقارنات، ولكن سعر لتر البنزين العالمي يختلف بين بلد وآخر، بين منتج ومصدر ومستورد، لأن هناك معطيات كثيرة متداخلة في سعر لتر البنزين العالمي ولكن، تعتبر مصر بحسب التقارير العالمية واحدة من أرخص 20 دولة في العالم في سعر لتر البنزين.

ولمزيد من التفاصيل حول أسعار البنزين الجديدة شاهد الفيديو جراف التالي …

