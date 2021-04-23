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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موسم توريد القمح

توريد ٦٥٧٥طن قمح لشون وصوامع البحيرة

توريد القمح في البحيرة
توريد القمح في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم ٢٠٢١ حتى صباح اليوم ٦٥٧٥.٦٨٩ طن قمح محلي، مشيراً إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت نحو ٥٦ ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ ٤٧٦ ألف و٣٩١ فدان، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام تقدر بنحو ٢٩ صومعة وشونة متمثلة فى ٢٤ شونة و٥ صوامع مطورة .

وأكد محافظ البحيرة،ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والإستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة ٢٢.٥ بــ ٧.٥ جنية مصرى ودرجة ٢٣ بمبلغ ٧١٥ جنية مصرى ودرجة ٢٣.٥ بقيمة ٧٢٥ جنية مصري، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .

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موسم توريد القمح اسعار القمح محافظ البحيرة البحيرة اخبار المحافظات

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