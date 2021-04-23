موجز السوشيال ميديا.. الجمهور يشبه تارا عماد بالطاووس.. ومنة فضالي عن الاختيار: رقي وشغل فوق الرائع
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تارا عماد تخطف الأنظار بصورة جديدة.. والجمهور يشبهها بالطاووس
شاهد.. إطلالة صباحية جديدة لـ نور عمرو دياب بالكاجوال
حمدي المرغني عن أحمد حلمي ومنى زكي: أنها حقا عائلة فنية عظيمة
منه فضالي تشيد بأداء الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد مكي في الاختيار 2
علي ربيع يحمس جمهوره لأحداث مسلسله "أحسن أب" ويعد الطفل كريم حسين بعمل سينمائي