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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة "نيدفيد" وتجهيز "وحيد".. الأهلي يستعد لمواجهة ضغط مباريات الدوري

موسيماني
موسيماني

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مع معاونيه شهدت وضع برنامج محدد ليتناسب مع المرحلة الحالية التي تشهد ضغط هائل للمباريات والتي يخوض فيها الفريق مواجهة كل 72 ساعة وهو ما أدي إلي إصابات جديدة في الصفوف وكان أخرها المالي اليو ديانج والذي خضع لأشعة مساء أمس علي منطقة الركبة سوف تظهر نتائجها اليوم.

ومن المقرر أن يشهد المران الأخير اليوم قبل مواجهة انبي مشاركة ياسر إبراهيم مدافع الفريق بعد شفائه التام من الإصابة بينما سيخضع أيمن أشرف لبرنامج تأهيلي طوال الفترة المقبلة بهدف خوض المباريات رغم شعوره بالآم شديدة نتيجة خشونة الركبة التي تحتاج للحقن ولكنه يؤجل الأمر لحين عودة علي معلول أو محمود وحيد .

ويترقب الجهاز الفني إنتظام كريم نيدفيد الثلاثاء المقبل في التدريبات الجماعية لأول مرة منذ عامين وهناك محاولات مكثفة لتجهيز محمود وحيد ومحمد هاني للمرحلة المقبلة في ظل نقص الصفوف ، ورفض موسيماني تحميل محمد الشناوي حارس المرمي مسئولية الخسارة من سموحه التي جرت مساء الأربعاء بسبب خطأ الهدف الثاني.

وقال المدير الفني أن الفريق قدم مباراة جيدة بالنظر الي الظروف الصعبة التي تحيط به ما بين إصابات وصلت الي غياب 11 لاعب أو إيقاف أحمد رمضان بيكهام بجانب الإجهاد الشديد نتيجة ضغط المباريات، وأضاف أن تلك المباراة شهدت إصابة اليو ديانج وأيمن أشرف لينضما إلي القائمة المدججة باللاعبين .

وأوضح:" في كل مباراة يتعرض لاعب للإصابة نتيجة الإرهاق الشديد ولكننا لا نتحجج او نسوق أعذاراً ..نتحمل المسئولية والهزمة واردة في كرة القدم"، وشدد موسيماني أن فريقه بذل مجهودًا كبيرًا خلال المباريات الماضية، وفقد عددًا من اللاعبين بسبب الإصابات، واضطر إلى إجراء تبديلات اضطرارية، وكان يمكن أن ينهي مباراة سموحه مبكراً في الكرة التي لاحت لأفشة في بداية المباراة خاصة أن سموحة كان يلعب على الكرات المرتدة.

وقال أن الأهلي يتقبل الهزيمة في ظل الظروف الراهنة، لافتًا إلى أنه تأكد قبل المباراة من جاهزية الشناوي الذي أكد قدرته على خوض اللقاء، خاصة أنه الحارس الذي شارك بشكل أساسي في الفترة الماضية.

 

 

بيتسو موسيماني اليو ديانج ياسر ابراهيم أيمن أشرف كريم نيدفيد

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