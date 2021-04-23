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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر.. سبب الجملة الشهيرة التي قالها عمر بن الخطاب.. فيديو

الشيخ خليل أمين
الشيخ خليل أمين

قال الشيخ خليل أمين، إن سيدنا عمر بن الخطاب، كان يتسابق دائما مع سيدنا أبو بكر الصديق في الأعمال الصالحة والخيرات.

وأضاف خليل، في لصدى البلد، أن سيدنا أبو بكر الصديق كان يخدم امرأة عمياء، ولما مات الصديق ، ذهب الفاروق  ليخدم هذه المرأة لانها لا تجد من يخدمها.

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وأشار إلى أن المرأة عرفت الفاروق عمر لأنه لم يعلمها أن الصديق قد مات وكان يخدمها بدون أن يتكلم، بسب أنه قدم التمر لها ولم ينزع النواة، وكان الصديق ينزعه، فقال الفاروق عمر "أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر.

وأكد أنه بالرغم من الصديق والفاروق ، كانا يتسابقان في فعل الخيرات، إلا أنها كانا يسيران أعمالهم الصالحة بدون أن يعلمها بها أحد.

وأضاف، أن الصدقة ثوابها كبير عند الله، وعلى المسلم أن يخرجها في الخفاء ويبتغي بها وجه الله تعالى.

الشيخ خليل أمين عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق الأعمال الصالحة امرأة عمياء

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