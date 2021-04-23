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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس الإمارات: نخطط لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

الإمارات
الإمارات

أعرب نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن على دعوته للمشاركة في قمة تغير المناخ.

وأكد بن راشد، خلال مشاركته في القمة،التزام الإمارات بالعمل مع الولايات المتحدة والمجتمع لتحقيق نقلة نوعية في قضية التغير المناخي.

وأعلن بن راشد أن الإمارات تخطط لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، كما أعلن عن مشاركة الإمارات في إطلاق مشروع الابتكار الزراعي من أجل المناخ لدعم البحث والتطوير في مجال الغذاء.

وقال نائب رئيس الإمارات "اتخذنا قرارا قبل 15 عاما بالاستثمار في الطاقة المتجددة، واستثمرنا في 70 دولة حول العالم في مشاريع الطاقة المتجددة عبر قروض ميسرة".

وأوضح بن راشد أن قطاع النفط الإماراتي الأقل على مستوى العالم في انبعاثات الكربون.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الخميس، في خطابه أمام قمة المناخ الافتراضية التي عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن إن زعماء العالم يجب أن يتحركوا الآن وأن يضعوا الكوكب على مسار أخضر "لأننا على حافة الهاوية".

وحذر جوتيريش من أن الطبيعة الأم لا تستطيع الانتظار، لأن العقد الماضي كان الأكثر سخونة على الإطلاق ولا يزال العالم يشهد ارتفاعا في مستويات سطح البحر ودرجات الحرارة الحارقة وأعاصير مدارية مدمرة وحرائق غابات ملحمية، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة في نسخته باللغة الإنجليزية.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "نحن بحاجة إلى كوكب أخضر لكن العالم في حالة طوارئ قصوى، نحن على حافة الهاوية، يجب أن نتأكد من أن الخطوة التالية تسير في الاتجاه الصحيح، يتعين على القادة في كل مكان اتخاذ الإجراءات اللازمة".

الامارات محمد بن راشد المناخ قمة المناخ جو بايدن

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