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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد التوافق على عودة الطيران الروسي.. نواب: اتفاق السيسي و بوتين "ضربة معلم"

الرئيس السيسي وبوتين
الرئيس السيسي وبوتين

أكد نواب البرلمان على أهمية القضايا التى دارت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذى تم فيه تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة.

 

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن التوافق بين الرئيسين السيسى وبوتين على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين سيكون له آثاره الايجابية على انتعاش قطاع السياحة المصرية واستعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية
 

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بدوره اعتبر النائب حسن المير عضو مجلس النواب، التوافق بين الرئيسين السيسى وبوتين على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الاطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين بمثابة حلم انتظره جميع المستثمرين والعاملين فى قطاع السياحة المصرية.

 

عودة السياحة الروسية

 

وقال المير في بيان له، ان عودة السياحة الروسية لمصر قضية فى غاية الاهمية بالنسبة للسياحة المصرية معرباً عن ثقته التامة فى ان السياحة المصرية سوف تستعيد عافيتها وتعود الى مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية وفى القريب العاجل.


كما تقدم المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، بالتهنئة للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر ولجميع المستثمرين والعاملين فى قطاع السياحة المصرى مؤكداً أهمية عودة السياحة الروسية لمصر لانها تعتبر بمثابة أكبر ترويج ودعاية للسياحة المصرية عالميا.


فيما وصف النائب سيد قاسم عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب والخبير السياحى، اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ بأنه ضربة معلم.

 

وقال " قاسم " فى بيان له، ان هذا التوافق بين الزعيمين الكبيرين السيسى وبوتين كان حلماً يراود جميع المستثمرين والعاملين فى قطاع السياحة المصري، معرباً عن ثقته التامة فى ان عودة السياحة الروسية لمصر بصفة عامة و لمدينتى الغردقة وشرم الشيخ سيكون له آثاره الايجابية والكبيرة على عودة حركة السياحة العالمية لمصر حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

 

وأكد ان هناك ارتياحا كبيرا وغير مسبوق لدى قطاع السياح بعودة السياحة الروسية وحركة الطيران الروسى كاملة لمصر.

شرم الشيخ المطارات مجلس النواب قطاع السياحة حركة الطيران فلاديمير بوتين السياحة المصرية

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